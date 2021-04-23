РИАМО - 23 апр. Валовое производство куриных яиц в Подмосковье за первый квартал этого года составило свыше 35 млн единиц, они были произведены на сельхозпредприятиях региона, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Напомню, что валовое производство яиц за прошлый год во всех категориях хозяйств Подмосковья составило порядка 140 млн штук», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он добавил, что спрос на куриные яйца возрастает с приближением Пасхи.

Воскресенский отметил, что ветеринарные специалисты строго следят за соблюдением ветеринарно-санитарных норм во время производства и реализации яиц. Так, они обеспечивают максимальную безопасность продуктов птицеводства. С этой целью проводятся профилактические, а также диагностические исследования для поддержания стойкого эпизоотического благополучия Подмосковья.

Самые крупные птицеводческие предприятия Подмосковья по производству яиц: «Шепиловская птицефабрика» городского округа Серпухов, Сергиево-Посадские птицефабрики «Майские просторы», «Генофонд» и «Смена», Наро-Фоминская птицефабрика «Элинар-Бройлер», «Кобб-Раша» из Богородского городского округа.