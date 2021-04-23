РИАМО - 23 апр. Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание проведения ЕГЭ, в Московской области он пройдет с 31 мая по 17 июля, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
Так, 31 мая состоятся экзамены по географии, литературе и химии, 3 и 4 июня — по русскому языку. Это самый массовый экзамен, поэтому он разбит на два дня.
7 июня пройдет сдача профильной математики, 11 июня — экзамен по истории и физике, 15 июня — по обществознанию, 18 июня — по биологии и иностранному языку, его письменная часть. Устную часть проведут 21 и 22 июня.
24 и 25 июня пройдет экзамен по информатике, 28 и 29 июня, 2 июля — резервные дни.
В Подмосковье ЕГЭ будут писать почти 40 тыс. человек, из которых 37 тыс. — выпускники этого года.
Слово «блаженная» пишется с двумя «н», так как к корню «блаж» присоединяется суффикс «енн», а в существительном «старушоночка» действует правило: в суффиксах после шипящей Ш под ударением пишется буква «о».
блаженная старушоночка
Бинго! Это правильный вариант написания.
блаженая старушоночка
Слово «блаженная» пишется с двумя «н», так как к корню «блаж» присоединяется суффикс «енн».
блаженная старушёночка
В существительном «старушоночка» действует правило: в суффиксах после шипящей Ш под ударением пишется буква «о».
Тест по русскому языку: как бы вы написали «Тотальный диктант – 2021» (2/0)
А как правильно написать это предложение?
«Размя_шее от жары _алтийское море, рыхлый песок, в котором я рыла туннели»?
Размягшее от жары Балтийское море, рыхлый песок, в котором я рыла туннели.
Исторически корень писался через «к», а вот слово «мягкий» проверочным не является – это скорее исключение и пример расподобления согласных.
Размякшее от жары балтийское море, рыхлый песок, в котором я рыла туннели.
Балтийской море – имя собственное, пишется с прописной буквы.
Размягшее от жары балтийское море, рыхлый песок, в котором я рыла туннели.
Исторически корень писался через «к», а вот слово «мягкий» проверочным не является – это скорее исключение и пример расподобления согласных. Балтийской море – имя собственное, пишется с прописной буквы.
Размякшее от жары Балтийское море, рыхлый песок, в котором я рыла туннели.
Да, все верно.
Тест по русскому языку: как бы вы написали «Тотальный диктант – 2021» (3/0)
Как вы напишете словосочетание «зав_ральное обещание»?
Угадали. В данном случае оформление прямой речи противоречит правилам русского языка, так как перед нами несобственно-прямая речь. На это указывает местоимение третьего лица «она».
Я спросила ее, почему она плачет.
Такой вариант оформления несобственно-прямой речи возможен.
Я спросила ее: почему она плачет?
Этот вариант оформления несобственно-прямой речи также допустим.
Троечник
Упс, вы засыпались. В этом году «Тотальный диктант» оказался бы для вас практически невыполнимой задачей. Не стоит расстраиваться – это отличный повод вспомнить правила русского языка и подтянуть свои знания.
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