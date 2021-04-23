РИАМО - 23 апр. Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание проведения ЕГЭ, в Московской области он пройдет с 31 мая по 17 июля, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Так, 31 мая состоятся экзамены по географии, литературе и химии, 3 и 4 июня — по русскому языку. Это самый массовый экзамен, поэтому он разбит на два дня.

7 июня пройдет сдача профильной математики, 11 июня — экзамен по истории и физике, 15 июня — по обществознанию, 18 июня — по биологии и иностранному языку, его письменная часть. Устную часть проведут 21 и 22 июня.

24 и 25 июня пройдет экзамен по информатике, 28 и 29 июня, 2 июля — резервные дни.

В Подмосковье ЕГЭ будут писать почти 40 тыс. человек, из которых 37 тыс. — выпускники этого года.

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