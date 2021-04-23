РИАМО - 23 апр. Центр госуслуг «Мои документы» района Тропарево-Никулино на западе столицы переедет на четвертый этаж торгового центра на улице Покрышкина, 4, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Площадь офиса составит более 1,4 тыс. кв. м. Чтобы приспособить помещение в торговом центре под офис, строители сделают перепланировку.

В помещении центра госуслуг будет вестибюль со стойкой информации, гардероб, зал ожидания с кофейными, вендинговыми аппаратами и банковскими терминалами, зоны приема и оказания электронных услуг.

Специалисты установят новые системы электро- и водоснабжения, системы пожаротушения и кондиционирования. Для приема посетителей организуют 57 окон, появится комната матери и ребенка, диагностический комплекс.

Помещение центра госуслуг приспособят для удобства маломобильных посетителей. Завершить все работы планируют в 2021 году.