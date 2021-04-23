РИАМО - 23 апр. Строительство двух корпусов третьего этапа в составе проблемного жилого комплекса «Медовая долина» завершили в новой Москве. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Застройщик ООО «Логитек» (корпорация «Баркли») получил заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации на корпуса 4 и 6 в поселке Марушкинское, ЗАО «Крекшино».

«Все конструкции и инженерные системы жилых домов прошли проверку. Объекты готовятся к вводу в эксплуатацию. В них свои квартиры ожидают 772 пострадавших гражданина», — сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, застройщик завершает возведение еще одного корпуса третьего этапа — корпуса 5. Ввести в эксплуатацию данный дом планируется во втором квартале текущего года.

Застройщик также строит детсад на 125 мест и дома 7-9 пятого этапа. После ввода в эксплуатацию корпусов третьего этапа (4, 5 и 6) и обеспечения прав всех 1219 дольщиков ЖК исключат из «Дорожной карты».

Пятова напомнила, что в марте 2018 года ввели в эксплуатацию три корпуса первого этапа. Однако по домам третьего этапа корпорация «Баркли» не смогла исполнить свои обязательства своевременно. Это привело к срыву сроков ввода в эксплуатацию домов — передача квартир дольщикам сдвинулась на год.

В ноябре 2020 года ПАО «Промсвязьбанк» предоставил застройщику кредитную линию проектного финансирования для завершения строительства жилого комплекса.