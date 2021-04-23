РИАМО - 23 апр. В центре столицы на Брюсовом переулке отреставрировали масляную живопись на фасаде храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке XVII века, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Специалисты выполнили укрепление красочного слоя и штукатурного основания, удалили масляные записи, восполнили утраты грунта, тонировали живопись», — сказал глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

По его словам, в ходе реставрации специалисты обновили позолоту крестов храма, восстановили дверные проемы и оконные рамы, а также белокаменный цоколь, установили архитектурную подсветку. На следующем этапе реставрации храма работы коснуться внутренних интерьеров.

Храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Его фасад украшают изображения евангелистов и православных святых.