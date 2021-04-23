РИАМО - 23 апр. На платформе Московского инновационного кластера запустили новый сервис «Технологический брокеридж», сообщается на официальном сайте мэра города.

«Сервис уникален тем, что предприятия смогут получить в режиме одного окна все необходимые ресурсы для развития технологического проекта любой сложности», — сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Чтобы воспользоваться сервисом, участникам Московского инновационного кластера надо описать проект и подать заявку в разделе. Ее передадут технологическому брокеру. Запрос предприятия получит индивидуальное сопровождение.

Пилотной отраслью для технологического брокериджа стала медицина и фармацевтика. В будущем этот в этот список добавят такие направления как ИТ, энергетика, искусственный интеллект и другие.