РИАМО - 23 апр. Пробки на столичных дорогах могут достигнуть 8 баллов из 10 возможных, пока загруженность трасс оценивается в 4 балла, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Возникли трудности в движении на Ярославском шоссе, Рязанском и Волгоградском проспекте. Нормально едут на Кутузовском проспекте, Звенигородском шоссе и проспекте Вернадского.

В ночь с 23 на 24 апреля военную технику, которая будет принимать участие в параде Победы, переместят с парадной площадки подмосковного Алабино на улицу Нижние Мневники в столице, движение на части дорог ограничат.

В столице движение будет ограничено по 1-му, 2-му и 3-му Силикатному проезду, Звенигородскому шоссе, проспекту Маршала Жукова.

Автомобилисты не смогут проехать по участку улицы Народного Ополчения, Карамышевскому мосту, участку улицы Крылатской, участку улицы Нижние Мневники.