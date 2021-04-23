РИАМО - 23 апр. Библиотеки, музеи и культурные центры столицы подготовили онлайн-программу к всероссийской акции «Библионочь-2021», трансляции проведут в соцсетях и на сайтах учреждений, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Всего запланировано более 100 онлайн-мероприятий, для их посещения регистрация не потребуется. Трансляции начнутся 24 апреля в 18:00 и продлятся до четырех часов утра следующего дня. Основные события акции пройдут на пяти центральных онлайн-площадках на сайте night.bibliogorod.ru.

Темой уже десятой по счету акции «Библионочь» в Москве станет «Через книги к звездам». В этом году акция посвящена 60-летию первого полета человека в космос, а также Году науки и технологий в нашей стране.

24 апреля в 18:39 Музей истории ГУЛАГа расскажет об истории советской фантастики на YouTube-канале. В 19:00 на YouTube-канале библиотек ЦАО объяснят, чем космическое пространство и планеты интересуют экологов.

Детский спектакль театра теней «Первые покорители космоса» о Белке и Стрелке покажут в 20:00 на сайте библиотек СЗАО. Разговор о графических романах пойдет в 21:00 на странице библиотеки № 118 имени В.Н. Соколова в Instagram.

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