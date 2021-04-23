РИАМО - 23 апр. В школах столицы началась приемная кампания по набору учеников в новые медиа- и ИТ-классы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Учебу в предпрофессиональных ИТ-классах школьники могут выбрать уже с 2019 года. <…> В текущем учебном году в ИТ-классы было зачислено вдвое больше школьников, чем годом ранее», — сказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Проводить занятия в медиаклассах начнут с сентября. У школьников появится возможность стажироваться в СМИ, а также посещать практические занятия в вузах. Участие в проекте «Медиакласс в московской школе» примут 57 городских школ.

Подробная информация о поступлении в ИТ- и медиаклассы доступна на портале предпрофессионального образования. В частности, чтобы попасть в класс ИТ, девятиклассникам потребуется пройти тест на знание физики, информатики и математики. Регистрация во вступительном испытании открыта до 12 мая в системе my.mcko.ru.

Задать вопросы о вступительных испытаниях для поступления в ИТ- и медиаклассы можно по электронным адресам it@edu.mos.ru и media@mcko.ru.