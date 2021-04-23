РИАМО - 23 апр. На юге Москвы началась инженерная подготовка к благоустройству на участке от проспекта Андропова до Липецкой улицы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

«Ведется устройство кабельной канализации, общая протяженность которой превысит 7 тыс. м, под землю уберем почти 16 км воздушных линий. Это позволит улучшить визуальный облик пространства», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Рабочие обустраивают современную ливневую сеть, проектом предусмотрена установка 96 новых дождеприемных колодцев.

В прошлом году в Москве привели в порядок участок от улицы Большие Каменщики до станции метро «Коломенская».

По словам Бирюкова, новые работы станут логическим продолжением предыдущего проекта. В результате появится выдержанное в единой стилистике, комфортное пространство для жителей при сохранении основной транзитной функции вылетной магистрали.

Он добавил, что в рамках проекта на участке обновят тротуары, а часть пешеходной зоны замостят гранитной плитой, также заменят покрытие проезжей части.

«Вдоль вылетной магистрали будет установлено более 700 новых фонарей. Особое внимание будет уделено пешеходным зонам и наземным переходам, где появятся опоры с контрастным освещением <...> Для пассажиров общественного транспорта установят современные остановочные павильоны. Запланирована высадка деревьев и кустарников, обустройство газонов», — сказал Бирюков.

В районе Липецкой улицы расположен пруд «Дунай», который популярен среди жителей. К водоему будут организованы удобные подходы. Завершить основные работы на участке планируется к сентябрю этого года.