РИАМО - 23 апр. Готовность восточного участка Большой кольцевой линии метрополитена оценивается в 37%, завершить строительство планируется в 2022 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, на данном участке завершаются земляные работы на стационарных комплексах. Кроме того, почти наполовину выполнили устройство жесткого основания тоннелей, их проходка завершена на 70%.

В частности, началось сооружение внутренних стен и перегородок на станции «Кленовый бульвар». Работы по подготовке котлована окончили на станции «Нагатинский Затон», на «Текстильщиках» преступили к монтажу металлоконструкций, чтобы совершить прокладку инженерных коммуникаций.

Уже стартовала проходка двухпутного тоннеля от станции «Печатники» до «Нагатинского Затона». Ее выполнит 10 метровый тоннелепроходческий «Виктория», который пройдет под землей расстояние в 1650 метров.

Всего на Большой кольцевой линии метро возведут 31 станцию и три электродепо. Длина кольца будет достигать 70 км. Завершение работ запланировано на 2022 год.

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