РИАМО - 23 апр. На одном из мусороперерабатывающих комплексов столицы тестируют в пилотном режиме роботизированный комплекс по сортировке отходов с технологией компьютерного зрения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Робот существенно упрощает труд и помогает сортировщикам. Так, за минуту человек отбирает от 17 до 22 пластиковых емкостей и комплекс за то же время — еще не менее 25», — сказал замглавы департамента информационных технологий столицы Дмитрий Дереляк.

Робот-сортировщик способен различать типы отходов по внешнему виду, делить объекты по цвету, форме и материалу, а также сравнивать их с информацией в базе данных. В настоящее время она включает 42 фракции. Участие робота увеличивает количество отсортированного мусора на 15%.

Роботизированный комплекс совершенствуется. На сегодняшний день за час он сортирует более 1,1 тыс. объектов, в то время как в первые дни тестирования это было лишь 160 предметов.