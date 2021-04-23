РИАМО - 23 апр. В ГИБДД готовят новый проект правил дорожного движения, в рамках которого российские водители теперь могут получить штраф за использование шипованных шин летом, защитных пленок на стеклах фар или за поврежденный бампер, пишет в пятницу газета «Коммерсант».

Список технических неисправностей, при которых нельзя будет пользоваться автомобилем, дополнят также мешающий обзору видеорегистратор, ошибки в бортовом компьютере или отсутствие цепей противоскольжения у водителей грузовиков, отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности, предусмотренных производителем.

Перечень ГИБДД собирается обновить в следующем году. При выявлении хотя бы одного нарушения из нового перечня на водителя оформят протокол по статье 12.5 КоАП. По ней предусмотрен штраф в размере от 500 руб. до лишения прав.

Президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин согласен с тем, чтобы обязать водителей грузовиков возить цепи. Но их стоимость может серьезно вырасти.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что документ ссылается на некую «эксплуатационную документацию» к автомобилям. Ее может и не быть, если, к примеру, автомобиль сошел с конвеера много лет назад.

«За счет этой неопределенности создается дополнительный инструмент давления ГИБДД на водителей», — считает он.

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