РИАМО - 23 апр. У столичных экспортеров появилась возможность подавать заявки на городские субсидии на портале mos.ru, такая функция доступна в разделе «Организация бизнеса», сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Как отметила заместитель мэра столицы - руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина, разные способы подачи заявок будут удобны представителям бизнеса.

«Например, онлайн-заявки от экспортеров уже принимаются на платформе Московского инновационного кластера. Теперь такая возможность появилась и на столичном портале mos.ru», — сказала Сергунина.

Она уточнила, что теперь на портале можно дистанционно отправить пакет документов, дополнить или скорректировать его.

Желающим получить субсидию следует авторизоваться на портале с помощью электронной подписи. Во время заполнения заявки следует выбрать вид поддержки, на который претендует компания.

Всего на mos.ru представлены пять видов субсидий и один грант. После сделанного выбора пользователю останется заполнить соответствующие поля и прикрепить документы.