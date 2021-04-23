РИАМО - 23 апр. В Москве пресечена масштабная деятельность по незаконной регистрации юридических компаний, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Оперативники установили, что работники нескольких удостоверяющих центров незаконно изготавливали цифровые подписи, используя персональные данные физлиц.

«Созданные электронные подписи без ведома граждан использовались для регистрации и реорганизации в налоговых органах юридических фирм, реквизиты которых в дальнейшем могли участвовать в различных противоправных схемах», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Незаконная деятельность была организована на территории Москвы, а также Свердловской области. Возбуждено уголовное дело.

Во время обысков обнаружены и изъяты копии регистрационных документов различных организаций, печати, паспортные данные граждан, флеш-накопители и другие вещи. Полицейские устанавливают лиц, причастных к противоправной деятельности.