РИАМО - 23 апр. В пятницу в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, в регионе пройдет кратковременный дождь и возможна гроза. Температура воздуха составит до плюс 18 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в столице в первой половине дня — плюс 16-18 градусов, по области — плюс 13-18 градусов.

Ветер будет дуть южный, 5-10 м/с. Местами порывы могут достигать 12-17 м/с.

Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 746 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 60%.