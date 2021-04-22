РИАМО - 22 апр. Всероссийская акция «Экодежурный по стране» началась с экскурсии на крупнейший в Восточной Европе комплекс переработки отходов «Восток», который располагается в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Акцию проводит с 22 по 30 апреля Российское движение школьников. Ученики от 14 до 16 лет смогут увидеть процесс сортировки и переработки отходов. Эти знания пригодятся ребятам для дальнейшей деятельности в рамках экологических направлений их школ и экоотрядов.

«Наш регион за два с половиной года проделал большой путь в вопросах обращения с отходами: закрыты все 39 полигонов ТКО, запущены в работу 10 современных КПО, в регионе установлено более 27 тыс. синих контейнеров и уже более 67% жителей разделяют отходы у себя дома», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он отметил, что для еще большей вовлеченности молодого поколения в сортировку отходов в министерстве проводят экологические занятия со школьниками.

«Все полученные знания сегодня, дети могут сразу применить в повседневной жизни, и даже показать мастер-класс правильной сортировки отходов своим родителям», - подчеркнул Велиховский.