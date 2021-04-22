РИАМО - 22 апр. В этом году исполняется 800 лет со дня рождения святого князя Александра Невского, в честь этой памятной даты запланирован ряд мероприятий, некоторые из них покажут в прямой трансляции, сообщается на сайте, посвященном этой дате.

Александр Невский был дипломатом, защитником православия и выдающимся полководцем, который не проиграл ни одной битвы.

Кульминацией празднования в Петербурге станет День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург, его отпразднуют 12 сентября. Одно из важных направлений работы — организация в этот день прямой трансляции праздничных мероприятий.

Также запланировано создание арт-объекта — портрета святого Александра Невского стрит-художниками на одной из стен в Красногвардейском районе.