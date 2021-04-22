РИАМО - 22 апр. В Московской области в январе-марте этого года индекс промышленного производства по отношению к аналогичному периоду 2020 года составил 112,8%, сообщает пресс-служба Мосстата.

По видам экономической деятельности отмечен рост в следующих сферах: обрабатывающие производства – 113,5%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 97,3%, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 112,5%, добыча полезных ископаемых – 71,1%.

Рост промышленного производства обусловлен увеличением выпуска продукции в отдельных видах деятельности обрабатывающих производств.

Максимальное увеличение объема производства (в 5,5 раза) наблюдалось в производстве металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей. Также производство прочих химических продуктов выросло в 2,6 раза, производство коммуникационного оборудования и фармацевтических субстанций – в 2,2 раза, производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат) – в 2 раза.

Оборот организаций по видам экономической деятельности по полному кругу организаций за три месяца 2021 года составил 3,6 трлн рублей, что на 3,2% превышает показатели соответствующего периода прошлого года.

Также отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 841,8 млрд рублей, темп роста относительно января-марта 2020 года составил 116,2%.