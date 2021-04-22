РИАМО - 22 апр. 946 кг продукции из осетровых рыб и 16 кг черной икры из Дальнего Востока изъяли в одном из рыбоперерабатывающих цехов Московского региона, продукцию добыли браконьеры, сообщается на сайте Федерального агентства по рыболовству.

В Московском регионе провели мероприятие по пресечению незаконного оборота продукции из занесенных в Красную книгу РФ осетровых рыб.

В одном из рыбоперерабатывающих цехов выявили продукцию, на которую отсутствовали сопроводительные документы и документы о происхождении, что является признаком добычи браконьерским способом. Ее изъяли.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело.