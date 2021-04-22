РИАМО - 22 апр. За первые 3,5 месяца текущего года муниципальные земельные инспекторы Подмосковья осмотрели почти 44 тыс. участков, что на 4 тыс. больше показателей прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В 2020 году земельному контролю Подмосковья удалось осмотреть более 40,4 тыс. участков, это больше, чем осмотрено в 2019 году.

Зампредседателя правительства Подмосковья - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин отметил, что на 2021 год перед инспекторами поставлена задача по проведению осмотров на предмет нарушений земельного законодательства, нецелевого использования земель, выявлению борщевика, осмотров придорожных территорий, земель с риском обнаружения свалок, выявлению незарегистрированной недвижимости и помощи собственникам в ее регистрации.

«С начала года земельный контроль уже осмотрел более 39 тыс. земельных участков в рамках вовлечения в налоговый оборот, из которых на более 37 тыс. земельных участков по данным аэрофотосъемки были обнаружены потенциальные объекты без регистрации», - отметил Разин.

Он уточнил, что на данных участках обнаружены более 59 тыс. объектов капитального строительства, легальность которых уточняют рабочие группы.

«Сейчас земельный контроль также осматривает земли, на которых, по данным ФНС, возможно систематическое нецелевое использование или неиспользование земель, которое грозит собственникам увеличением налоговой ставки и доначислением земельного налога», - добавил Разин.

В мае земельные инспекторы начнут осматривать участки для выявления очагов борщевика и побуждения правообладателей к борьбе с сорняком. Таких участков в плане пока 13 тысяч. В июне стартуют проверки участков, где замечено неиспользование земель, в плане порядка 9 тыс. таких участков.