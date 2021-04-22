РИАМО - 22 апр. Столичный суд признал подполковника ФСБ Кирилла Черкалина виновным в мошенничестве и взяточничестве, его лишили звания и приговорили к 7 годам тюрьмы, сообщает Федеральное агентство новостей.

Полковника ФСБ Черкалина обвиняли в получении взяток в особо крупном размере и в особо крупном мошенничестве. Его арестовали в апреле 2019 года.

Во время обысков у него были обнаружены 800 млн рублей, 72 млн долларов США и 8 млн евро. Общая стоимость подлежащего обращению в доход государства имущества составляет свыше 6,3 млрд рублей. При этом совокупный доход Черкалина и членов его семьи с 2005 по 2019 годы составил 55 млн рублей.

Черкалина осудили на семь лет колонии строгого режима. Кроме того, суд лишил его звания подполковника.