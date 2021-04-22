РИАМО - 22 апр. Депутаты Мособлдумы на заседании фракции «Единой России» определили план работы на 26 апреля - 9 мая, они примут активное участие во всех мероприятиях Подмосковья, посвященных Дню Победы, и поздравят ветеранов ВОВ с наступающим праздником, сообщает пресс-служба Московской областной думы.
Из-за пандемии коронавируса в этом году мероприятия «Бессмертный полк онлайн», «Поющие дома», «Окна Победы», «Свеча памяти» и «Мой Герой» пройдут в дистанционном формате.
Также перед 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне подмосковные депутаты проведут патриотические уроки в школах и расскажут детям о важности вклада каждого участника войны, будь то солдат, рабочий, партизан или медик.
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