РИАМО - 22 апр. Депутаты Мособлдумы на заседании фракции «Единой России» определили план работы на 26 апреля - 9 мая, они примут активное участие во всех мероприятиях Подмосковья, посвященных Дню Победы, и поздравят ветеранов ВОВ с наступающим праздником, сообщает пресс-служба Московской областной думы.

Из-за пандемии коронавируса в этом году мероприятия «Бессмертный полк онлайн», «Поющие дома», «Окна Победы», «Свеча памяти» и «Мой Герой» пройдут в дистанционном формате.

«Очень важно уделить внимание нашим дорогим ветеранам – многие из них привились от коронавируса, мы с вами также сделали прививки, так что можем спокойно посещать ветеранов, поздравлять и вручать подарки», - сказал руководитель фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Игорь Брынцалов.

Также перед 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне подмосковные депутаты проведут патриотические уроки в школах и расскажут детям о важности вклада каждого участника войны, будь то солдат, рабочий, партизан или медик.