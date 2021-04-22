РИАМО - 22 апр. В столице задержаны трое сотрудников отдела полиции Западного округа, которых подозревают в получении взятки организованной группой в особо крупном размере, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в отношении начальника и заместителя начальника следственного отдела ОМВД России по району Солнцево Москвы, а также участкового уполномоченного полиции этого отдела.

По данным следствия, в апреле этого года фигуранты дела в составе организованной группы планировали получить взятку от потерпевшего в сумме 12 млн рублей. За это они обещали принять процессуальные решения в рамках своих должностных полномочий.

«Противоправные действия фигурантов были установлены и пресечены в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета, сотрудников ФСБ России и УСБ ГУ МВД России по городу Москве», - отметила Иванова.

По ее словам, передача крупной суммы денег проходила в рамках оперативных мероприятий. Соучастников задержали.

Она добавила, что сейчас с фигурантами уголовного дела проводятся следственные действия. В ближайшее время задержанным предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.