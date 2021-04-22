РИАМО - 22 апр. За первые три месяца текущего года на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области находятся 3 820 объектов. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной инспекции Подмосковья.

Из них: 2 123 - крупного бизнеса, 1 697 - малого бизнеса. Также за первый квартал текущего года появилось 263 новых проекта.

Лидерами по сопровождению проектов среди городских округов стали: Руза, Истра, Серпухов, Одинцово и Люберцы.

Больше всего объектов относятся к сферам промышленности, сельхозпроизводства и логистики.