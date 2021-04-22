РИАМО - 22 апр. Полицейские провели в образовательных учреждениях Солнечногорска антинаркотическую акцию «Твой выбор», сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Инспекторы по делам несовершеннолетних рассказали ученикам школ округа, с какого возраста для них наступает уголовная и административная ответственности. Также ребятам напомнили о пагубном влиянии на организм наркотических средств, психотропных веществ, алкоголя и курительных смесей.

Полицейские разъяснили подросткам алгоритм безопасного поведения в Сети, рекомендовали ответственно относиться к своим действиям в виртуальном пространстве, например, к комментированию, размещению постов и переписке с незнакомыми людьми.

В завершение беседы полицейские заострили внимание школьников на необходимости придерживаться здорового образа жизни и ответили на вопросы.