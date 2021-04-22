РИАМО - 22 апр. При выходе из поста не нужно сразу есть много мяса, так как это опасно для организма и может привести к интоксикации, сообщает «Вечерняя Москва».

Такое мнение выразила диетолог Светлана Титова. Она подчеркнула, что за 40 дней постной диеты организм человека привыкает переваривать только углеводы, а вот животные белки разучивается переваривать.

«Кто-то держит строгий пост, убирая все животные белки, и на Пасху многие идут на шашлыки, где едят свинину, пьют алкоголь. Это может быть очень опасно. Идет отторжение организмом со всеми вытекающими последствиями. Это может быть диарея, тошнота, запор», — отметила Титова.

По ее словам, при выходе с поста нужно съедать два-три кусочка мяса в первый раз. При праздновании Пасхи также следует придерживаться минимализма: не стоит объедаться куличами. Она порекомендовала съесть кусочек кулича и яйцо.

Специалист отметила, что съедать много яиц на Пасху также не рекомендуется. От большого количества яиц у человека может вырасти количество холестерина, а также появиться аллергия или заболеть печень.

«Важно пить воду. Если человек забывает об этом, кишечник «стоит» и идет интоксикация организма», — подчеркнула диетолог.

Она добавила, что без достаточного количества воды у человека появляются высыпания на коже, аллергические реакции и симптомы отравления.