РИАМО - 22 апр. При выходе из поста не нужно сразу есть много мяса, так как это опасно для организма и может привести к интоксикации, сообщает «Вечерняя Москва».
Такое мнение выразила диетолог Светлана Титова. Она подчеркнула, что за 40 дней постной диеты организм человека привыкает переваривать только углеводы, а вот животные белки разучивается переваривать.
По ее словам, при выходе с поста нужно съедать два-три кусочка мяса в первый раз. При праздновании Пасхи также следует придерживаться минимализма: не стоит объедаться куличами. Она порекомендовала съесть кусочек кулича и яйцо.
Специалист отметила, что съедать много яиц на Пасху также не рекомендуется. От большого количества яиц у человека может вырасти количество холестерина, а также появиться аллергия или заболеть печень.
«Важно пить воду. Если человек забывает об этом, кишечник «стоит» и идет интоксикация организма», — подчеркнула диетолог.
Она добавила, что без достаточного количества воды у человека появляются высыпания на коже, аллергические реакции и симптомы отравления.
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