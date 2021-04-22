РИАМО - 22 апр. Компания «ПромМаш Тест» выкупит в Чехове под производственными зданиями свыше 3 га земли, решение уже согласовано с министерством имущественных отношений Московской области, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что на арендованной земле действует комплекс ООО «ПромМаш Тест», который состоит из лабораторных, производственных и испытательных корпусов. На объектах идет производство инструментов, а также приборов для измерения и тестирования. Здесь же происходит обработка металла и нанесение на него покрытия.

Она добавила, что здания, где компания разместила производство, куплены организацией в собственность из-за банкротства прошлого владельца. В текущем году компания обратилась в администрацию городского округа Чехов за выкупом земли в собственность. Решение было согласовано.

Заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин напомнил, что регион представляет собой привлекательное место для реализации бизнеса и из-за этого многие предприниматели стараются начать свое дело здесь. Аренда земли, которую после можно купить, представляет собой один из самых быстрых способов для старта.

ООО «ПромМаш Тест» является одной из ведущих компаний по оказанию услуг в сфере энергоаудита, проектирования, пожарной и промышленной безопасности, оформления сертификата сейсмостойкости, специальной оценки условий труда, здесь работает свыше 180 человек. Сама компания аккредитована как независимая испытательная лаборатория и уполномочена проводить измерения вредных и опасных производственных факторов в соответствии с областью аккредитации.