РИАМО - 22 апр. Депутаты Московской областной думы оценили тему газификации регионов, которой уделил внимание президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

21 апреля в своем послании глава государства затронул тему доступности газификации регионов.

«В Московской области газификация составляет 97%. Это один из самых высоких показателей по России. Важно, что президент поддержал предложение партии «Единая Россия» сделать бесплатным подключение к газу до границы земельного участка. Это позволит еще больше снизить общую цену на подключение, что будет актуальным для поддержки малообеспеченных граждан», — отметил председатель комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Игорь Коханый.

По его мнению, помимо прямого социального эффекта, снижение цены за подключение имеет еще ряд положительных моментов. Например, это будет стимулом для развития домостроения, производства стройматериалов, что в конечном итоге приведет к росту экономики.

«Есть в этом и экологические плюсы: газ можно назвать экологически чистым видом топлива, поэтому повсеместный переход на него, например, с угля или мазута будет на пользу окружающей среде», — считает председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова.

В Подмосковье уже действует льготная ставка на техническое присоединение к газовым сетям, которая составляет около 67 тыс. рублей с НДС для всех газораспределительных организаций – это АО «Мособлгаз», АО «Газпром газораспределение» и АО «МОСГАЗ».

Среди приоритетных инфраструктурных проектов регионов президент назвал обновление систем жилищно-коммунального хозяйства, а также комплексное развитие территорий.

В Московской области модернизация систем ЖКХ ведется ускоренными темпами с 2016 года в рамках госпрограмм Московской области. В разные годы приоритеты отдавались проектам «Чистая вода», а также по модернизации источников теплоснабжения (котельных).

«Сейчас также реализуется масштабный проект по реконструкции очистных сооружений в рамках федерального проекта по оздоровлению реки Волги. За период с 2016 по 2020 год введено в эксплуатацию более 350 водозаборных узлов и станций обезжелезивания воды, модернизировано 33 канализационных насосных станции и коллектора», —добавила Полякова.

Также она отметила, что в этом году губернатором Московской области Андреем Воробьевым проанонсирована программа по модернизации сетей водоснабжения, с помощью которой чистая питьевая вода станет доступнее для граждан.

«Что касается комплексного развития территорий, это тема новая, соответствующий федеральный закон был принят только 30 декабря прошлого года. Сейчас в Московской области ведется разработка региональной нормативной базы – нужно понять, как, исходя из имеющихся у субъектов Российской Федерации полномочий, суметь полноценно реализовать данный механизм», — отметил Коханый.