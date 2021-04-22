РИАМО - 22 апр. Депутаты Московской областной думы оценили тему газификации регионов, которой уделил внимание президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
21 апреля в своем послании глава государства затронул тему доступности газификации регионов.
По его мнению, помимо прямого социального эффекта, снижение цены за подключение имеет еще ряд положительных моментов. Например, это будет стимулом для развития домостроения, производства стройматериалов, что в конечном итоге приведет к росту экономики.
«Есть в этом и экологические плюсы: газ можно назвать экологически чистым видом топлива, поэтому повсеместный переход на него, например, с угля или мазута будет на пользу окружающей среде», — считает председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова.
В Подмосковье уже действует льготная ставка на техническое присоединение к газовым сетям, которая составляет около 67 тыс. рублей с НДС для всех газораспределительных организаций – это АО «Мособлгаз», АО «Газпром газораспределение» и АО «МОСГАЗ».
Среди приоритетных инфраструктурных проектов регионов президент назвал обновление систем жилищно-коммунального хозяйства, а также комплексное развитие территорий.
В Московской области модернизация систем ЖКХ ведется ускоренными темпами с 2016 года в рамках госпрограмм Московской области. В разные годы приоритеты отдавались проектам «Чистая вода», а также по модернизации источников теплоснабжения (котельных).
Также она отметила, что в этом году губернатором Московской области Андреем Воробьевым проанонсирована программа по модернизации сетей водоснабжения, с помощью которой чистая питьевая вода станет доступнее для граждан.
«Что касается комплексного развития территорий, это тема новая, соответствующий федеральный закон был принят только 30 декабря прошлого года. Сейчас в Московской области ведется разработка региональной нормативной базы – нужно понять, как, исходя из имеющихся у субъектов Российской Федерации полномочий, суметь полноценно реализовать данный механизм», — отметил Коханый.
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