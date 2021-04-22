РИАМО - 22 апр. На природных территориях столицы заметили первые весенние и последние зимние грибы, их нельзя сбивать, топтать и собирать, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
Так, саркосцифу алую заметили в природно-историческом парке «Покровское-Стрешнево» и в памятнике природы «Серебряный бор», а в «Долине реки Сетунь» были обнаружены зимние опята.
Саркосцифа алая - это первый весенний гриб, один из вестников весны. Он похож на маленькую красную чашечку, поэтому у него есть другие названия: алая эльфова чаша или просто алая чаша. Гриб появляется в конце зимы или начале весны, плодоносит с апреля по май.
Зимний опенок – гриб с желтыми шляпками. Он растет с осени до весны. Первые желтые или медово-рыжие шляпки появляются обычно в конце сентября – начале октября, продолжает плодоносить во время зимних оттепелей, часто его можно обнаружить даже под снегом. Сейчас сезон уже заканчивается.
За сбор грибов на особо охраняемых природных территориях Москвы предусмотрен штраф.
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