РИАМО - 22 апр. На портале «Узнай Москву» опубликовали экскурсию по Дворцу бракосочетания №1, пользователи могут «прогуляться» по залам особняка, также выложены уникальные фотографии и архивные документы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Особняк, в котором находится ЗАГС, построили в 1909 году. Он признан объектом культурного наследия. В 1961 году здание передали для открытия первого в Москве Дворца бракосочетания. Тогда улица, на которой расположен особняк, называлась улицей Грибоедова. В 90-е годы ХХ века ей вернули старое название — Малый Харитоньевский переулок, но ЗАГС остался «Грибоедовским».

«Из-за красоты интерьеров и местоположения в центре Москвы загс в Малом Харитоньевском стал самым популярным местом для регистрации брака в городе. Здесь женились и выходили замуж многие известные деятели науки, культуры и искусства. Традиция эта сохраняется до сих пор», - отметила исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Она добавила, что каждый год во Дворце бракосочетания создаются тысячи новых семей. С 1961 года здесь поженились свыше 400 тыс. пар.

В проекте «Узнай Москву» все желающие смогут узнать много интересных фактов о первом в городе Дворце бракосочетания. Можно послушать рассказы историков и экскурсоводов, посмотреть архивные документы и фотоподборки.

В 1963 году в особняке в центре Москвы поженились летчики-космонавты Валентина Терешкова и Андриян Николаев, а свидетелем на их свадьбе был Юрий Гагарин.