РИАМО - 22 апр. В городском округе Истра около станции Снегири приступили к строительству тротуара, работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», чтобы повысить комфорт и безопасность пешеходов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Тротуар кладут около железнодорожного переезда с 0,8 по 1,1 км дороги Волоколамское шоссе – д/о «Снегири». Дорога станет альтернативным подходом к станции.

В Подмосковье идет строительство более 20 новых тротуаров в шести муниципалитетах. Всего на региональной дорожной сети в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» до конца года будет построено порядка 350 км новых тротуаров.

За последние несколько лет объем строительства новых тротуаров на региональных дорогах Подмосковья вырос почти в пять раз.