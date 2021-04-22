РИАМО - 22 апр. В рамках первого этапа на контейнерных площадках Подмосковья до 1 июня будет установлено 185 камер видеонаблюдения, всего в этом году планируется установить около 500 камер, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
На начальных этапах программу реализуют на контейнерных площадках, которые попали в поле зрения министерства. На таких площадках вывоз отходов совершался несвоевременно и самим объекты находились в ненадлежащем состоянии.
Через Центр управления регионом будет осуществляться постоянный мониторинг. Специалисты ЦУР будут работать с региональными операторами и муниципальными образованиями напрямую.
Установка камер проходит в рамках реализации проекта по контролю за работой региональных операторов и оперативному реагированию на скопление отходов на площадках.
Комплексная система по обращению отходов, которая создается, основывается на раздельном сборе коммунальных отходов. Система направлена на то, чтобы увеличить доли перерабатываемых отходов. Это представляет собой одну из основных целей нацпроекта «Экология».
Нацпроект «Экология» объединил 11 федеральных проектов с объемом финансирования порядка 4 трлн рублей.
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