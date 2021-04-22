РИАМО - 22 апр. В рамках первого этапа на контейнерных площадках Подмосковья до 1 июня будет установлено 185 камер видеонаблюдения, всего в этом году планируется установить около 500 камер, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Проблема с быстрым накоплением отходов особенно актуальна в теплое время года, когда открыт дачный сезон. Установка камер – превентивная мера, чтобы избежать возникновения навалов и сделать жизнь местных жителей комфортнее», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

На начальных этапах программу реализуют на контейнерных площадках, которые попали в поле зрения министерства. На таких площадках вывоз отходов совершался несвоевременно и самим объекты находились в ненадлежащем состоянии.

Через Центр управления регионом будет осуществляться постоянный мониторинг. Специалисты ЦУР будут работать с региональными операторами и муниципальными образованиями напрямую.

Установка камер проходит в рамках реализации проекта по контролю за работой региональных операторов и оперативному реагированию на скопление отходов на площадках.

Комплексная система по обращению отходов, которая создается, основывается на раздельном сборе коммунальных отходов. Система направлена на то, чтобы увеличить доли перерабатываемых отходов. Это представляет собой одну из основных целей нацпроекта «Экология».

Нацпроект «Экология» объединил 11 федеральных проектов с объемом финансирования порядка 4 трлн рублей.

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