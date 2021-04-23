РИАМО - 23 апр. Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади в столице закрыли для посещения до 14 мая, сообщает пресс-служба Федеральной службы охраны РФ.

Работу Мавзолея ограничили из-за репетиций парада Победы и празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся на Красной площади.

Мавзолей Ленина также был закрыт для посетителей с ноября 2020 года и до апреля 2021 года из-за пандемии Covid-19. 17 апреля он возобновил работу, тогда в Мавзолей образовалась большая очередь.

Парад в честь Победы в ВОВ пройдет в столице 9 мая. В нем примут участие 12 тыс. человек, 190 единиц вооружения и техсредств, а еще 76 летательных аппаратов.​