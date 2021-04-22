РИАМО - 22 апр. Жители московского района Кунцево, среди которых певица Виктория Дайнеко, требуют запретить прогулки со взрослой пумой в одном из местных парков, прошлым летом животное напало на ребенка, сообщает kp.ru.

Хозяин дикого зверя — москвич Сергей Татаринцев, который живет в одном из микрорайонов на Можайском шоссе. Он водит дикую кошку на прогулку в парк у спорткомплекса «Кунцево».

Один из местных жителей сообщил, что в прошлом году пума напала на ребенка. Он отметил, что хозяин пумы разрешил погладить кошку, но она побежала на мальчика, преследовала его пару метров и треснула лапой без когтей, но ребенок испугался и заплакал. При этом владелец животного никак не среагировал.

После данного инцидента отец ребенка связался с хозяином. Они договорились, что с пумой будут гулять с 23:00 до 07:00, когда на улице нет детей. Однако спустя почти год животное снова увидели на улице днем.

Представитель певицы Дайнеко сообщил, что девушка обратилась в суд по поводу ситуации с пумой.