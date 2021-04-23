РИАМО - 23 апр. В ночь с 23 на 24 апреля военную технику, которая будет принимать участие в параде Победы, переместят с парадной площадки подмосковного Алабино на улицу Нижние Мневники в столице, движение на части дорог ограничат. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В столице движение будет ограничено по 1-му, 2-му и 3-му Силикатному проезду, Звенигородскому шоссе, проспекту Маршала Жукова.

Автомобилисты не смогут проехать по участку улицы Народного Ополчения, Карамышевскому мосту, участку улицы Крылатской, участку улицы Нижние Мневники.

Кроме того, в это же время возможно перекрытие движения по мере прохождения военной техники по внутренней стороне МКАД от Минского до Рублевского шоссе, а еще по Рублевскому шоссе, Осенней улице, Крылатской улице и улице Нижние Мневники. На всем пути следования военной техники запрещена парковка авто.

Парад в честь Победы в Великой Отечественной войне пройдет на Красной площади 9 мая.

Как уточняется на сайте ГК «Автодор», из-за передислокации техники с 22:00 23 апреля до 02:00 24 апреля могут ограничить движение по ЦКАД и трассе М-1 «Беларусь» в Подмосковье.