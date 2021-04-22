РИАМО - 22 апр. В общеобластном субботнике примут участие более 1,2 тыс. учреждений культуры Подмосковья, он пройдет 24 апреля, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Среди участников регионально субботника есть библиотеки, дома культуры, детские школы искусств, музеи. Субботник пройдет под девизом «Весна – время перемен!».

На территориях учреждений уберут мусор, обновят лавочки и урны, удалят сухостой, произведут опиловку деревьев, покрасят бордюры.

Практически во всех местах проведения субботника запланированы концерты, молодежный флешмоб, будут развернуты полевые кухни. К примеру, в Королеве пройдет выставка ретроавтомобилей, а в городских округах Истра, Клин, Лыткарино, Можайский запланированы мастер-классы.