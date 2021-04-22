РИАМО - 22 апр. Капитальный ремонт коллектора в Орехово-Зуеве, обслуживающего 56 тыс. жителей, проводится с опережением срока, готовность объекта составляет более 90%, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.
«Работы по модернизации коллектора начались в мае 2020 года. Объект находится на контроле у губернатора, и он поставил задачу реализовать капитальный ремонт объекта в максимально короткие сроки. Ориентировочная дата завершения работ - конец мая текущего года. Реализация мероприятия позволит улучшить качество предоставляемой услуги по водоотведению для 56 тыс. жителей региона», - сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
В настоящий момент на объекте выполнены все строительно-монтажные работы. Коллектор запущен и осуществляет водоотведение.
На сегодняшний день завершаются работы по благоустройству территории.
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