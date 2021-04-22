«Работы по модернизации коллектора начались в мае 2020 года. Объект находится на контроле у губернатора, и он поставил задачу реализовать капитальный ремонт объекта в максимально короткие сроки. Ориентировочная дата завершения работ - конец мая текущего года. Реализация мероприятия позволит улучшить качество предоставляемой услуги по водоотведению для 56 тыс. жителей региона», - сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.