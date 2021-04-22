РИАМО - 22 апр. Компания «Икс Ред Групп» и Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурзаняна подписали соглашение о проведении научно-исследовательских и образовательных работ, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Икс Ред Групп» – ведущий разработчик программного обеспечения не только в Подмосковье, но и в стране в целом. И мы гордимся успехами резидента ОЭЗ «Дубна»! В марте компания получила грант от Фонда содействия инновациям для разработки модуль-тренажера», – сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что в настоящее время организация сообщила о начале сотрудничества медцентром. По словам Зиновьевой, разработка будет применяться соотечественниками и медработниками в других странах.

По мнению директора компании «Икс Ред Групп» Булата Каримова, создать виртуальный модуль-тренажер для хирургов без тесного контакта и взаимодействия программистов и ведущих врачей РФ – невозможно.

Виртуальный интерактивный обучающий комплекс предназначается студентам, которые обучаются в медицинских вузах, а также учащимся медицинских средних специальных заведений и слушателям программы непрерывного профессионального развития.