Пожарные локализовали возгорание на балконах на 9-11 этажах жилого дома в районе Орехово-Борисово Южное в столице по адресу Каширское шоссе, д. 146, к. 2.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
|Температура
|+10˚C … +12˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|748 мм рт. ст.
|Ветер
|Ю 6 м/с
|Температура
|+12˚C … +14˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|747 мм рт. ст.
|Ветер
|З 9 м/с
|Температура
|+9˚C … +11˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|742 мм рт. ст.
|Ветер
|З 6 м/с
Пожарные локализовали возгорание на балконах на 9-11 этажах жилого дома в районе Орехово-Борисово Южное в столице по адресу Каширское шоссе, д. 146, к. 2.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Вы успешно вошли в свой аккаунт.
Письмо с подтверждением регистрации отправлено на указанный вами адрес. Необходимо подтвердить регистрацию, перейдя по ссылке, указанной в письме.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии