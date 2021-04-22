РИАМО - 22 апр. Более 10 тыс. заявок поступило с начала регистрационной кампании на трек «Информационные технологии» четвертого конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом этом сообщает пресс-служба организаторов.
Регистрация на конкурс проходит на сайте ЛидерыРоссии.рф до 26 апреля (заявки принимаются до 23:59 по московскому времени).
Подача заявок
Он добавил, что топ-5 регионов по числу заявок – это Москва, Санкт-Петербург, Московская область и присоединившиеся к ним Свердловская область и Татарстан.
На текущий момент наиболее активно на трек «Информационные технологии» регистрируются жители Центральной России – 44,5% от общего числа заявок поданы из ЦФО. На втором месте – Приволжский федеральный округ (14,5%). Далее идут Северо-Западный (14%), Уральский (8%), Сибирский (8%) федеральные округа.
Что нужно знать лидеру
Трек «Информационные технологии» дает возможность участникам раскрыть свои знания в таких областях как информационные и инновационные технологии, инфраструктура, связь, информационная безопасность, интернет-коммуникации.
На конкурсе «Лидеры России» участникам предоставляется уникальная возможность проявить себя, приобрести уникальный опыт и новых единомышленников, установить вертикальные связи между существующими и будущими лидерами.
Наставники конкурса
Наставниками конкурса являются известные управленцы, состоявшиеся в профессии. 7 сентября 2020 года во время суперфинала конкурса «Лидеры России 2020» председатель правительства РФ, наставник конкурса Михаил Мишустин предложил Дмитрию Чернышенко присоединиться к программе наставничества конкурса. Первым подопечным заместителя председателя правительства РФ стал победитель третьего сезона Федор Крошин.
В марте 2021 года он получил назначение на должность помощника Чернышенко и сейчас занимается развитием IT-направления в стране, выполняя задачи по обеспечению роста отрасли и повышения качества услуг, предоставляемых гражданам.
Наставниками трека «Информационные технологии» выступают лучшие в России представители информационных технологий и инноваций: министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева и другие.
Победители трека «Информационные технологии» помимо наставничества от лучших представителей сферы информационных технологий и инноваций в России получат также приглашения на работу в органы государственной власти и подведомственные организации (реализующие проекты цифровой трансформации), компании с государственным участием и крупные холдинги.
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