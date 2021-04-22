РИАМО - 22 апр. Более 10 тыс. заявок поступило с начала регистрационной кампании на трек «Информационные технологии» четвертого конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом этом сообщает пресс-служба организаторов.

Регистрация на конкурс проходит на сайте ЛидерыРоссии.рф до 26 апреля (заявки принимаются до 23:59 по московскому времени).

Подача заявок

«До конца регистрации осталось буквально несколько дней. Это последний шанс прыгнуть в уходящий поезд, подать заявку. При этом заполнение анкеты занимает не так много времени и сегодня более 10 тыс. человек уже зарегистрировались на трек «Информационные технологии», – сказал председатель правительства РФ, член наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» и куратор трека «Информационные технологии» Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что топ-5 регионов по числу заявок – это Москва, Санкт-Петербург, Московская область и присоединившиеся к ним Свердловская область и Татарстан.

На текущий момент наиболее активно на трек «Информационные технологии» регистрируются жители Центральной России – 44,5% от общего числа заявок поданы из ЦФО. На втором месте – Приволжский федеральный округ (14,5%). Далее идут Северо-Западный (14%), Уральский (8%), Сибирский (8%) федеральные округа.

Что нужно знать лидеру

Трек «Информационные технологии» дает возможность участникам раскрыть свои знания в таких областях как информационные и инновационные технологии, инфраструктура, связь, информационная безопасность, интернет-коммуникации.

«Лидеру необходимо знать, какими проблемами живет индустрия, какие решения принимаются государством по ее развитию, по созданию условий для того, чтобы эта индустрия эффективно работала. Например, сейчас правительством подготовлен уже второй «пакет мер». Первый «пакет мер» поддержки ИТ-отрасли был очень позитивно воспринят отраслью, и мы увидели всплеск регистрации отечественных компаний, количества российских продуктов», – подчеркнул Чернышенко.

На конкурсе «Лидеры России» участникам предоставляется уникальная возможность проявить себя, приобрести уникальный опыт и новых единомышленников, установить вертикальные связи между существующими и будущими лидерами.

Наставники конкурса

Наставниками конкурса являются известные управленцы, состоявшиеся в профессии. 7 сентября 2020 года во время суперфинала конкурса «Лидеры России 2020» председатель правительства РФ, наставник конкурса Михаил Мишустин предложил Дмитрию Чернышенко присоединиться к программе наставничества конкурса. Первым подопечным заместителя председателя правительства РФ стал победитель третьего сезона Федор Крошин.

В марте 2021 года он получил назначение на должность помощника Чернышенко и сейчас занимается развитием IT-направления в стране, выполняя задачи по обеспечению роста отрасли и повышения качества услуг, предоставляемых гражданам.

Наставниками трека «Информационные технологии» выступают лучшие в России представители информационных технологий и инноваций: министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева и другие.

Победители трека «Информационные технологии» помимо наставничества от лучших представителей сферы информационных технологий и инноваций в России получат также приглашения на работу в органы государственной власти и подведомственные организации (реализующие проекты цифровой трансформации), компании с государственным участием и крупные холдинги.