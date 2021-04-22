РИАМО - 22 апр. МВД РФ запретило на 40 лет въезжать в Россию 122 иностранным гражданам, которые принимают участие в несанкционированных акциях в Москве, сообщает ТАСС.

Глава управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве Дмитрий Сергиенко на заседании Общественной палаты города отметил, что данное решение было принято территориальными подразделениями по вопросам миграции.

Он уточнил, что решение основано на пункте 1 части 1 статьи 27 ФЗ №114 «О порядке въезда, выезда».

Сергиенко не рассказал, какие именно несанкционированные мероприятия имеются в виду.