РИАМО - 22 апр. В столице начали строить последний 2-путный тоннель на Большой кольцевой линии метро, все проходческие работы на этой ветке завершаются, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Щит проложит сразу два пути на востоке - между «Печатниками» и «Нагатинским затоном», — написал Собянин на своей странице в Instagram.

Он уточнил, что в этом году планируется достроить все тоннели на Большом кольце подземки.

Длина Большой кольцевой линии метрополитена составит 70 км. БКЛ объединит отдаленные районы мегаполиса и уменьшит время в пути для пассажиров подземки в два раза.

Всего в 2021 году планируется построить 11 станций метрополитена и 28,3 км линий. Ключевым проектом станет Большая кольцевая линия.

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