РИАМО - 22 апр. В Московской области с конца апреля по конец мая будут проходить «Уроки добра», они состоятся в рамках благотворительной акции «Белый цветок», сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

Уроки посетят ученики начальных классов в 1283 общеобразовательных организациях региона.

«Уроки добра» — важная просветительская часть благотворительной акции, их цель — привлечь внимание детей к таким важным вещам, как доброта, внимание и уважительное отношение ко всем людям. Ребенок может встретить человека с ограниченными возможностями и из-за незнания испугаться и растеряться. Чтобы избежать этого и сделать возможное общение комфортным, лучше заранее рассказать ребенку об инвалидности.

Организация диалога

Так как у родителей не всегда есть возможность начать этот непростой диалог, благотворительный фонд «Детский хоспис» организует «Уроки добра». На них расскажут о том, что особенности здоровья не делают другого человека «неправильным» или «неприятным». Детям важно показать пример хорошего отношения к нуждающимся в помощи, тогда родителям будет проще продолжить диалог и привить ребенку важные ценности.

В этом году «Уроки добра» пройдут в Московской области впервые. На них учителя, звезды и блогеры поговорят с детьми о важных человеческих качествах и том, как людям с инвалидностью необходима поддержка, а также создадут своими руками белый цветок — символ акции. Его дети смогут забрать его домой и подарить близким. Также все желающие смогут написать письма с пожеланиями и передать их детям в детский хоспис.

Открытие хосписов

Благотворительный фонд «Детский хоспис» в 2003 году открыл первый в России хоспис и помогает детям с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, оказывая им медицинскую, социальную и психологическую помощь, а также духовную поддержку.

В 2019 году был открыт хоспис в Домодедове — первый государственный детский хоспис в Московской области. Его основателем стал благотворительный фонд «Детский хоспис», поддержку проекту оказали губернатор Московской области Андрей Воробьев и правительство региона. Сегодня помощь специалистов получают 470 подопечных хосписа из Подмосковья, хоспис является главным центром оказания паллиативной медпомощи в регионе.

Традиции благотворительности

Благотворительная акция «Белый цветок» — это возрождение и продолжение традиций благотворительности, существовавших в России до революции. Впервые она была проведена по инициативе императора Николая II и его супруги Александры Федоровны; целью мероприятия был сбор средств на лечение больных туберкулезом.

Благотворительный фонд «Детский хоспис» возродил акцию в 2006 году и проводит ее ежегодно, модернизируя формат и вкладывая в нее актуальные смыслы.

Поддержка хосписов

Каждый житель Подмосковья может стать частью акции «Белый цветок» и оказать информационную поддержку, распространив информацию об акции и детском хосписе в социальных сетях, ведь чем больше людей узнает о проблемах детей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями и о том, как им важна поддержка общества, тем меньше в мире будет стереотипов и тем добрее к таким детям будут люди.

Вся информация доступна на сайте www.хоспис.дети. Также любой желающий сможет сделать пожертвование в «Детский хоспис», эти средства пойдут на улучшение жизни тяжелобольных детей, поддержку их семей, а также строительство новых хосписов и обучение специалистов.