РИАМО - 22 апр. В Москве инициировали передачу уголовного дела по факту мошенничества в отношении правнука Леонида Брежнева в Главное следственное управление СК по Москве. Об этом РИАМО сообщила старший помощник руководителя столичного ведомства Юлия Иванова.

Она рассказала, что в СМИ появилась информация о мошенничестве в отношении родственника Брежнева.

«Мужчине позвонил неизвестный, который сообщил, что с его банковским счетом выполняется подозрительная операция, и ему необходимо перевести денежные средства на «страховой счет». Под влиянием сообщенных ему ложных сведений, мужчина перевел мошенникам 231 тыс. рублей», — отметила Иванова.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Следователи намерены провести комплекс следственных действий и установить все обстоятельства произошедшего.