РИАМО - 22 апр. В столичном районе Некрасовка готовы 1693 квартиры в 13 многоэтажках для горожан, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий, и детей-сирот, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Для этих категорий москвичей предназначено более половины жилья в новостройках на улицах Маресьева, Вертолетчиков и Маршала Еременко. Жилье построили в рамках Адресной инвестиционной программы.

«Многоквартирные дома уже введены в эксплуатацию. Сейчас сотрудники департамента городского имущества, казенного предприятия «Управление гражданского строительства» и компании-подрядчика проводят техническую приемку помещений. Они оценивают качество отделки и отсутствие дефектов, а также соответствие заявленным параметрам», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В настоящий момент город уже принял более трети от общего объема построенного в Некрасовке жилья. Это около 600 квартир. Все квартиры будут приняты в июне.

Все квартиры благоустроены. В них есть обои, ламинат, плитка, необходимый набор сантехники, мойка на кухне и электрическая плита. Однокомнатные квартиры начинаются от 32 кв. м, двухкомнатные от 54 кв.м, трехкомнатные – от 74 кв. м.

Жилье находится в пешей доступности от станции метро «Некрасовка», рядом есть вся необходимая социальная и коммерческая инфраструктура. Вблизи расположены Зенинский парк и река Пехорка.

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