РИАМО - 22 апр. В столичном районе Некрасовка готовы 1693 квартиры в 13 многоэтажках для горожан, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий, и детей-сирот, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Для этих категорий москвичей предназначено более половины жилья в новостройках на улицах Маресьева, Вертолетчиков и Маршала Еременко. Жилье построили в рамках Адресной инвестиционной программы.
В настоящий момент город уже принял более трети от общего объема построенного в Некрасовке жилья. Это около 600 квартир. Все квартиры будут приняты в июне.
Все квартиры благоустроены. В них есть обои, ламинат, плитка, необходимый набор сантехники, мойка на кухне и электрическая плита. Однокомнатные квартиры начинаются от 32 кв. м, двухкомнатные от 54 кв.м, трехкомнатные – от 74 кв. м.
Жилье находится в пешей доступности от станции метро «Некрасовка», рядом есть вся необходимая социальная и коммерческая инфраструктура. Вблизи расположены Зенинский парк и река Пехорка.
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