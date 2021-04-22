РИАМО - 22 апр. Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил 34-летнего жителя подмосковных Химок, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы, под стражу, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, с 2017 года по апрель 2021 года мужчина неоднократно насиловал свою падчерицу. О произошедшем стало известно матери девочки, и она обратилась в правоохранительные органы.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, допросили подозреваемого и потерпевшую, у мужчины взяли образцы буккального эпителия. Назначено пять экспертиз, в том числе психолого-сексолого-психиатрические.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование). В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование продолжается.