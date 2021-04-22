РИАМО - 22 апр. Школьники Московской области достойно проявили себя на Всероссийской олимпиаде по астрономии, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он уточнил, что в финал вышли 48 участников, и 23 из них вернулись с дипломами, а пять учеников победили - это Георгий Бычков из Жуковского, а также Василий Муратов, Иван Игнатьев, Иван Нефедов и Кирилл Чугунов – все из Долгопрудного.

«Денежный приз ждет вас. Все участники финала получат по 100 тысяч рублей, призеры – по 300 тысяч, а победители – полмиллиона. Поздравляю, вы все – большие молодцы!» - написал Воробьев на своей странице в «ВКонтакте».

Губернатор подчеркнул, что в регионе ждут новых побед школьников в других предметах.