РИАМО - 22 апр. 17 земельных участков на улицах Каланчевской и Новой Басманной предоставят в аренду ОАО «РЖД», сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Ответственный секретарь Градостроительно-земельной комиссии столицы, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что участки суммарной площадью 0,095 га предоставят в аренду сроком на шесть лет.

Она добавил, что участки передаются для работ по объекту «Развитие железнодорожной инфраструктуры Московской железной дороги на Курском направлении «III и IV главные пути Москва-Пассажирская-Курская - Москва Каланчевская».

Пятова отметила, что соответствующий федеральный проект планировки территории утвердили в 2019 году.

Предоставление участков было одобрено ГЗК столицы, которую возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин.

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