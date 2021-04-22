РИАМО - 22 апр. Большинство государственных и муниципальных услуг в подмосковном Реутове будет предоставляться в режиме одного окна со следующего года, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

Государственные и муниципальные услуги должны предоставляться дистанционно. Об этом в ходе оглашения послания Федеральному собранию 21 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что все федеральные пособия, пенсии, другие социальные надбавки, услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме одного окна, без беготни по инстанциям, а просто по факту создания семьи, рождения ребенка, выхода на пенсию или другой жизненной ситуации.

Большинство государственных и муниципальных услуг в Реутове будет предоставляться дистанционно в течение 24 часов.

Как прокомментировала депутат совета депутатов городского округа Реутов, член фракции «Единая Россия» Марина Кудинова, решение президента соответствует всем интересам и современным запросам жителей наукограда.

«Развитие и внедрение современных технологий в быт каждого человека – шаг в будущее. Кроме того, это позволит получить государственную или муниципальную услуги в назначенные сроки и упростит жителям решение «бумажных вопросов» в автоматическом, беззаявительном онлайн-режиме», - сказала Кудинова.